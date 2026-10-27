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Venezia-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Venezia e Inter si sfidano nella 9^ giornata di Serie A. Nicola con Mazzocchi a sinistra e la coppia Yeboah-Adams in avanti. Chivu conferma Provedel in porta. Possibile turno di riposo per Bastoni, Barella, Calhanoglu e Thuram in vista del derby. In attacco Bonny con Pio Esposito. Partita in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
portiere
Venezia
Redouane Halhal
Redouane Halhal
difensore centro destra
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Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
difensore centrale
Venezia
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centro sinistra
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezzala destra
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
centrocampista centrale
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
mezzala sinistra
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Venezia
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
attaccante
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
attaccante

VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione

F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

  • Rispetto alla sconfitta contro il Genoa, potrebbe esserci la novità Mazzocchi sulla fascia sinistra
  • Conferma per la coppia d'attacco Yeboah-Adams
Inter
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centro destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
difensore centro sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
attaccante
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Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante

INTER (3-5-2), la probabile formazione

Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, P. Esposito. All. Chivu

  • Alcune novità nella formazione titolare dell'Inter, considerando anche il derby col Milan in programma sabato 31 ottobre
  • Torna titolare Dimarco, con Carlos Augusto spostato in difesa e Bastoni in panchina
  • Possibile turno di riposo anche per Barella e Calhanoglu a centrocampo
  • In avanti potrebbe partire dal 1' la coppia Bonny-Pio Esposito

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