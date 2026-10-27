Venezia e Inter si sfidano nella 9^ giornata di Serie A. Nicola con Mazzocchi a sinistra e la coppia Yeboah-Adams in avanti. Chivu conferma Provedel in porta. Possibile turno di riposo per Bastoni, Barella, Calhanoglu e Thuram in vista del derby. In attacco Bonny con Pio Esposito. Partita in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione
F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
- Rispetto alla sconfitta contro il Genoa, potrebbe esserci la novità Mazzocchi sulla fascia sinistra
- Conferma per la coppia d'attacco Yeboah-Adams
INTER (3-5-2), la probabile formazione
Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, P. Esposito. All. Chivu
- Alcune novità nella formazione titolare dell'Inter, considerando anche il derby col Milan in programma sabato 31 ottobre
- Torna titolare Dimarco, con Carlos Augusto spostato in difesa e Bastoni in panchina
- Possibile turno di riposo anche per Barella e Calhanoglu a centrocampo
- In avanti potrebbe partire dal 1' la coppia Bonny-Pio Esposito