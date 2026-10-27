Venezia e Inter si sfidano nella 9^ giornata di Serie A. Nicola con Mazzocchi a sinistra e la coppia Yeboah-Adams in avanti. Chivu conferma Provedel in porta. Possibile turno di riposo per Bastoni, Barella, Calhanoglu e Thuram in vista del derby. In attacco Bonny con Pio Esposito. Partita in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI