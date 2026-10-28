Fischi a San Siro per il primo stop in campionato della squadra di Ruben Amorim, che ha analizzato il match: "Fin dal primo minuto ho avuto la sensazione che ci fosse stanchezza e la squadra non fosse la stessa, ma i miei ragazzi stanno dando tutto. Gli infortuni? Non sono una giustificazione, dobbiamo semplicemente adattarci. Per il derby potremmo recuperare un paio di giocatori magari correndo qualche rischio" MILAN-BOLOGNA 2-4: CRONACA - PAGELLE - CLASSIFICA

La settimana che porta al derby (diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport) inizia con una sconfitta per il Milan, la prima del suo campionato. Finisce 4-2 per il Bologna, che si era visto ribaltare il vantaggio iniziale prima di vincerla nella ripresa. Decisiva la tripletta di Mbangula (oltre all'autorete di Bartesaghi), che vanifica i primi gol a San Siro di Cisse a segno con una doppietta. E proprio lo stadio ha fischiato i rossoneri a fine partita. In conferenza stampa è arrivata l'analisi di Ruben Amorim: "Abbiamo disputato alcune partite in cui siamo stati discontinui nel corso dei 90 minuti a causa di diversi fattori. Ora, quello che ho avvertito fin dal primo minuto è stata una mancanza di energia e di lucidità nel modo in cui abbiamo gestito la palla. Anche quando eravamo in vantaggio, ho avuto la sensazione che la squadra non fosse la stessa. Questa è la sensazione che ho avuto oggi: ho percepito che fossimo un po' stanchi. Quando dico stanchi, intendo dire che non pensiamo nello stesso modo, non giochiamo nello stesso modo. L'ho avvertito fin dal primo minuto. Nel secondo tempo abbiamo subito due gol molto velocemente, quindi non abbiamo avuto il tempo di adattarci neanche al pareggio. Eravamo in svantaggio nel giro di due minuti: prima vincevamo e poi perdevamo la partita. Abbiamo avuto una grande opportunità con Camarda per ribaltare la situazione e pareggiare l'incontro, ma non ho mai sentito la squadra a proprio agio fin dall'inizio nemmeno nel primo tempo". Approfondimento Mbangula ribalta il Milan: vince il Bologna 4-2

"Potremmo recuperare un paio di giocatori per il derby" A tre giorni dal derby, il pensiero va anche all'infermeria e agli infortunati: "Domani valuteremo e vedremo quali giocatori avremo a disposizione. Non voglio parlare di questo, ho solo cercato di spiegare il contesto della situazione della partita, quello che ho percepito durante l'incontro. Quando guardo i miei giocatori in questo momento, vedo che stanno dando tutto: tutto quello che hanno, lo stanno mettendo in campo. Non voglio parlare dei giocatori che non abbiamo per fare turnover e mantenere la squadra sempre fresca, dobbiamo semplicemente adattarci. Quindi domani valuterò i calciatori: penso che potremo recuperarne uno o due, magari potremo correre qualche rischio". Approfondimento Le pagelle di Milan-Bologna 2-4