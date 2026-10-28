Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Stankovic, Venezia-Inter è una riunione di 'famiglia': c'è anche papà Dejan. VIDEO

Serie A

Al Penzo grande sfida in 'famiglia' tra il portiere del Venezia Filip e il centrocampista Aleksandar, alla prima da titolare in campionato con l'Inter. Sugli spalti non poteva mancare papà Dejan: il video da bordocampo 

VENEZIA-INTER LIVE - I FRATELLI CONTRO

FOTOGALLERY

1/12
Calcio

Stankovic vs Stankovic: gli altri fratelli contro

Venezia-Inter (in diretta su  Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW) è la partita dei fratelli Stankovic. Da una parte Aleksandar, che esordisce da titolare con la maglia nerazzurra numero 5 che fu di suo padre; dall'altra Filip, dal 2024 uno dei pilastri del Venezia. Il loro è solo l'ultimo derby tra fratelli: ecco i più famosi VENEZIA-INTER LIVE

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Genoa-Juventus

guida tv

La partita tra Genoa e Juventus della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 28 ottobre alle...

Dove vedere Monza-Napoli

guida tv

La sfida della 9^ giornata tra Monza e Napoli si gioca oggi, mercoledì 28 ottobre alle 20.45. La...

Dove vedere Parma-Udinese

guida tv

La partita tra Parma e Udinese della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 28 ottobre alle...

Dove vedere Venezia-Inter

guida tv

La sfida della 9^ giornata tra Venezia e Inter si gioca oggi, mercoledì 28 ottobre alle 18.30. La...

Dove vedere Milan-Bologna

guida tv

La partita tra Milan e Bologna della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 28 ottobre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE