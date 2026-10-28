Stankovic, Venezia-Inter è una riunione di 'famiglia': c'è anche papà Dejan. VIDEO

Calcio

Venezia-Inter (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW) è la partita dei fratelli Stankovic. Da una parte Aleksandar, che esordisce da titolare con la maglia nerazzurra numero 5 che fu di suo padre; dall'altra Filip, dal 2024 uno dei pilastri del Venezia. Il loro è solo l'ultimo derby tra fratelli: ecco i più famosi VENEZIA-INTER LIVE