La partita tra Venezia e Inter della 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 28 ottobre alle 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Mercoledì, dalle 17.30 e dalle 20.45 , appuntamento con Campo Aperto Speciale con Leo Di Bello, Walter Zenga, Federico Zancan e Luca Tommasini. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda Sky Calcio Club , il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

I numeri di Venezia e Inter

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a cinque successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: tra novembre 1962 e gennaio 1999. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse in Serie A senza subire gol, con un parziale complessivo di 11-0. Solo una volta i nerazzurri hanno fatto meglio in casa di avversarie neopromosse nella competizione, centrando sei successi consecutivi con annesso clean sheet tra novembre 2011 e marzo 2014. Dopo l'1-0 contro il Napoli, il Venezia potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2000 (due di fila con Spalletti in panchina); l'ultima volta che i veneti hanno conquistato invece due successi di fila davanti ai propri tifosi senza subire reti nella competizione risale al gennaio 1967 (2-0 v Lecco e 1-0 v SPAL). L'Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato; in caso di successo in questo match i nerazzurri salirebbero a quota 25 così da ottenere il loro record di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). L'Inter è rimasta imbattuta in 47 delle ultime 48 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (40V, 7N), vincendo tutte le otto più recenti; l'unica sconfitta dei nerazzurri nel periodo contro queste formazioni risale al 15 aprile 2023 contro il Monza (0-1). L'Inter non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 trasferte di Serie A (5V, 4N, 1P) e, dopo il 3-1 contro il Bologna, potrebbe collezionare due successi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e febbraio 2026 (nove di fila).