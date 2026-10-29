Otto successi nelle prime nove partite. L'Inter passa anche contro il Venezia, anche se non con una prestazione convincente, ed eguaglia le due migliori partenze della propria storia, nel 1966/67 e nel 1988/89. Anche Herrera e Trapattoni raccolsero otto vittorie e un pareggio. Chivu può superarli nel derby: intanto ha già fatto meglio di sè stesso e dei suoi illustri predecessori. Di seguito, il confronto con le ultime stagioni

VENEZIA-INTER 0-2: HIGHLIGHTS E PAGELLE