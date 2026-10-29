Inter, miglior partenza della storia dopo 9 giornate: Chivu eguaglia Herrera e Trapattoni
Otto successi nelle prime nove partite. L'Inter passa anche contro il Venezia, anche se non con una prestazione convincente, ed eguaglia le due migliori partenze della propria storia, nel 1966/67 e nel 1988/89. Anche Herrera e Trapattoni raccolsero otto vittorie e un pareggio. Chivu può superarli nel derby: intanto ha già fatto meglio di sè stesso e dei suoi illustri predecessori. Di seguito, il confronto con le ultime stagioni
- Allenatore: Spalletti
- Risultato finale: 4° posto
- Allenatore: Spalletti
- Risultato finale: 4° posto
- Allenatore: Conte
- Risultato finale: 2° posto
- Allenatore: Conte
- Risultato finale: scudetto
- Allenatore: Inzaghi
- Risultato finale: 2° posto
- Allenatore: Inzaghi
- Risultato finale: 3° posto
- Allenatore: Inzaghi
- Risultato finale: scudetto
- Allenatore: Inzaghi
- Risultato finale: 2° posto
- Allenatore: Chivu
- Risultato finale: scudetto
- Allenatore: Chivu
- Stagione 1966/67: Herrera in panchina e Inter 2^ a fine stagione
- Stagione 1988/89: Trapattoni in panchina e Inter 1^ a fine stagione