Lei aveva detto che il ritiro era una prigione mentale. Ha cambiato idea? Cosa pensa di ottenere ora da questo ritiro?

"Resto dell'idea che se le cose vanno bene può diventare un limite, se invece non funzionano è un'occasione per stare più uniti. Quando le cose in genere non vanno bene, preferisco stare a casa con i miei cani o fare delle cene con persone che so che non mi volteranno mai le spalle. In questo momento è uguale, i giocatori di questa squadra si vogliono bene e il ritiro può essere una soluzione per un maggiore coinvolgimento emotivo, è una preghiera con te stesso e con chi ti sta vicino per ritrovare il rispetto"