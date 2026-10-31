Luciano Spalletti presenta l'altro big match della 10^ giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, in programma domenica 1 novembre alle 20.45. L'allenatore alle 17 parla in conferenza stampa alla vigilia del match. Segui la conferenza stampa con il nostro liveblog
A Genova ha detto che avrebbe avuto bisogno di fare cose diverse, non credo si riferisse solo al lato tattico
"In generale io voglio fare sempre cose diverse. Se provi sempre le stesse cose, è normale che finirai poi per ottenere sempre le stesse cose. Nel calcio la soluzione è sempre vicina al problema, poi bisogna sempre riconoscere una luce anche nei momenti più bui"
Cosa ha pensato dell'intervento di Carnevali con la squadra?
"Dal mio punto di vista è stato perfetto, è stato chiarissimo e ha toccato tutte le corde giuste con tutte le componenti coinvolte"
Lei aveva detto che il ritiro era una prigione mentale. Ha cambiato idea? Cosa pensa di ottenere ora da questo ritiro?
"Resto dell'idea che se le cose vanno bene può diventare un limite, se invece non funzionano è un'occasione per stare più uniti. Quando le cose in genere non vanno bene, preferisco stare a casa con i miei cani o fare delle cene con persone che so che non mi volteranno mai le spalle. In questo momento è uguale, i giocatori di questa squadra si vogliono bene e il ritiro può essere una soluzione per un maggiore coinvolgimento emotivo, è una preghiera con te stesso e con chi ti sta vicino per ritrovare il rispetto"
Ha già attraversato situazioni simili o è inedita anche per lei?
"Ci sono passato in più posti. Ho allenato squadre che giocavano per primati, altre per essere tolte dalle difficoltà della classifica e dei momenti. Ora c'è più risonanza, la Juve ha 8 milioni di tifosi e se non fai bene lo avverti di più che in altre parti"
Ha detto che De Rossi era il suo braccio armato in campo. Chi può esserlo in questa Juve?
"La risposta è molto facile. Locatelli è un esecutore perfetto, anche se al momento non ce l'ho. Ce ne sono altri però, anche McKennie guarda le cose come le guardo io. Ora devo fare delle scelte sul 50% della squadra, ma anche tra gli indisponibili ce ne sono molti. Sotto questo aspetto, siamo messi bene"
Dal suo debutto è passato un anno. Cosa le è rimasto e cosa auspica per il futuro?
"Mi resta il percorso fatto finora che al momento non ci soddisfa, voglio superare le difficoltà e rimettere in carreggiata la Juve. Viviamo per quello, lavoriamo per quello, pensiamo soprattutto a quello. Bisogna riconquistare il rispetto che ci hanno tolto, nasce da una convinzione prima di tutto mentale senza andarlo a chidere a qualcuno. Voglio succeda questo"
Allegri ha detto che non bisogna dare la Juve per morta e che si aspetta la reazione di una squadra ferita. Lei cosa si aspetta?
"Mi avrebbe fatto piacere avere Allegri nella panchina di fianco, di sicuro al termine lo andrò a cercare perché è un grande amico e un grande allenatore. Ci vuole qualcosa che sia infrangibile dal punto di vista della testa, anche se i muscoli possono calare"
Che novità ci saranno rispetto a Genova?
"Bisognerà avere equilibrio dinamico in campo. Non ci sarà tempo per le riunioni di squadra, per capire in quale zona di campo si potrà far male e in quale invece ci sarà da soffrire"
Domani è il giorno di una grande partita e il compleanno della Juve. Cosa le augura?
"Le auguro di avere più voglia, perché solo avendo più voglia si vincono le partite. Le auguro di saper leggere i pensieri e le speranze dei suoi tifosi"
Sta per iniziare la conferenza stampa di Luciano Spalletti
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La sfida degli ex
Allegri e Spalletti si sono già affrontati in questa sfida, ma sulle panchine opposte. Spalletti è stato a Napoli nel biennio 2021-2023, riportando in città uno storico scudetto nell'anno del suo addio. In queste due stagioni Allegri era tornato a Torino, sponda Juve, dopo aver lasciato i bianconeri una prima volta nel 2019
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