Lazio e Cagliari si sfidano nella 10^ giornata di Serie A: match in programma domenica 1 novembre alle 15. Gattuso con un dubbio in difesa e il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni. In tre per una maglia sulla trequarti per Pisacane, che dovrebbe scegliere Mendy (in vantaggio su Nzola) al centro dell'attacco
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione
Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
- Gattuso con Provstgaard al posto di Diogo Leite, rispetto alla vittoria col Sassuolo
- Sutalo favorito su Doekhi in mezzo alla difesa
- Tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni
CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione
Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fadera, Maldini, Mendy. All. Pisacane
- Fadera, Massolin e Fazzini si giocano un posto sulla trequarti al fianco di Maldini
- Mendy in vantaggio su Nzola al centro dell'attacco
- Rispetto alla sconfitta contro la Roma Adopo torna titolare, con Obert che arretra in difesa