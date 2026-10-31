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Lazio-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Lazio e Cagliari si sfidano nella 10^ giornata di Serie A: match in programma domenica 1 novembre alle 15. Gattuso con un dubbio in difesa e il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni. In tre per una maglia sulla trequarti per Pisacane, che dovrebbe scegliere Mendy (in vantaggio su Nzola) al centro dell'attacco

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
terzino destro
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Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
mezzala destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
attaccante
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione

Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

  • Gattuso con Provstgaard al posto di Diogo Leite, rispetto alla vittoria col Sassuolo
  • Sutalo favorito su Doekhi in mezzo alla difesa
  • Tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mezzala sinistra
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Cagliari
Alieu Fadera
Alieu Fadera
trequartista
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione

Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fadera, Maldini, Mendy. All. Pisacane

  • Fadera, Massolin e Fazzini si giocano un posto sulla trequarti al fianco di Maldini
  • Mendy in vantaggio su Nzola al centro dell'attacco
  • Rispetto alla sconfitta contro la Roma Adopo torna titolare, con Obert che arretra in difesa

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