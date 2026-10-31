C'è comprensibilmente delusione nelle parole di Cristian Chivu che prova ad analizzare la sconfitta nel derby contro il Milan, ponendo attenzione soprattutto su un approccio non perfetto come già accaduto in diverse occasioni in questa stagione: " È una sconfitta che fa male, le aspettative erano altre, per quello che è la stagione e per ciò che dobbiamo difendere - dice - Eravamo in emergenza, abbiamo cercato di recuperare qualcuno che ci ha dato disponibilità. Abbiamo regalato l'approccio, ma poi avevamo reagito e potevamo pareggiarla ma prima dell'intervallo abbiamo regalato un altro gol". Un'Inter apparsa anche un po' scarica: "Volevamo fare qualcosa in più rispetto a ciò che abbiamo fatto, dobbiamo lavorare sugli approcci e sulla determinazione che a volte ci manca, ma dobbiamo voltare pagina perché si gioca subito".

"Eravamo in emergenza, ma non tutto è da buttare"

Rispetto alle scelte di formazione: "Siamo stati costretti a cambiare. Pio non è stato bene, Bonny aveva la febbre, abbiamo dovuto improvvisare con la convinzione che fosse la cosa giusta. Ci siamo adattati alle nostre emergenze ma non è andata bene però non butto tutto, abbiamo anche messo in difficoltà il Milan per lunghi periodi nel primo tempo quando abbiamo aumentato i giri ma noi abbiamo un po' di colpe per l'atteggiamento e per qualche leggerezza difensiva". A cosa è dovuta questa cronica disattenzione dell'Inter all'inizio delle gare? "Non è semplice giocare ogni tre giorni, avere anche sempre la stessa fame dopo che si è vinto ma dobbiamo ritrovare determinazione e cattiveria, siamo consapevoli che delle volte ci specchiamo un po' nel passato, dobbiamo ritrovare un po' di fame e cattiveria quando certe cose si danno per scontate, bisogna trovare attenzione e consistenza".