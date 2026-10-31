Milan-Inter sarà un derby da paura tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW sabato 31 ottobre alle 20:45. Per arrivare preparati al grande appuntamento, Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli analizzano le chiavi tattiche della sfida: dalle armi ai punti deboli delle due squadre passando per il confronto tra i due numeri 9. Di seguito l'analisi tra Sky Tech, dati e curiosità

DERBY, LO SPECIALE DI SKY - VIDEO: L'ANALISI TATTICA