Per la partita contro il Lecce (sabato 21 novembre alle 15) la priorità di Gattuso è la gestione di Frattesi che si è ripreso dall’infortunio e sarà a disposizione ma potrebbe non essere rischiato dall’inizio. Rientra anche Gudmundsson, ma non partirà titolare. Rivoluzione in difesa

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA