Per la partita contro il Lecce (sabato 21 novembre alle 15) la priorità di Gattuso è la gestione di Frattesi che si è ripreso dall’infortunio e sarà a disposizione ma potrebbe non essere rischiato dall’inizio. Rientra anche Gudmundsson, ma non partirà titolare. Rivoluzione in difesa
- Frattesi sta bene, si è ripreso dall’infortunio che lo ha costretto a saltare la partita dell’Italia con il Belgio, si sta allenando regolarmente e sarà convocato, ma Gattuso vuole “maneggiarlo” con cura vista l’importanza del giocatore. Il dubbio è se farlo partire dall’inizio o utilizzarlo solo a gara in corso
- Difesa (la migliore del campionato fin qui) da ridisegnare a causa degli infortuni di Sutalo e Tavares (che saranno sostituiti da Diogo Leite e Pedraza) ma Gattuso pensa di dare un turno di riposo anche a Provstgaard: nel caso giocherebbe Doekhi centrale, con tre quarti di difesa cambiati rispetto a quella "titolare"
- In attacco Zaccagni è ancora out, mentre torna a disposizione Gudmundsson, ma giocherà solo uno spezzone di partita a gara in corso
- Oliver Provstgaard (Danimarca) - 180 minuti
- Gustav Isaksen (Danimarca) - 156 minuti, 1 assist
- Christos Mandas (Grecia) - 90 minuti
- Reda Belahyane (Marocco) - 76 minuti
- Davide Frattesi (Italia) - 73 minuti, 1 gol
- Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria) - 61 minuti
- Adam Marusic (Montenegro) - 0 minuti
- Portiere: MANDAS
- Terzino destro: FLORIANI M.
- Difensore centrale: DOEKHI
- Difensore centrale: DIOGO LEITE
- Terzino sinistro: PEDRAZA
- Mezzala destra: FRATTESI
- Centrocampista centrale: BELAHYANE
- Mezzala sinistra: TAYLOR
- Ala destra: ISAKSEN
- Centravanti: PINAMONTI
- Ala sinistra: NOSLIN
- LAZIO (4-3-3), probabile formazione: Mandas; Floriani M., Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso