I numeri di Lazio e Cagliari

La Lazio non ha perso nessuna delle ultime 22 gare contro il Cagliari in Serie A (18V, 4N): si tratta della serie più lunga di imbattibilità per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione. Il Cagliari ha pareggiato 0-0 l'ultimo incrocio di Serie A contro la Lazio, lo scorso 21 febbraio, interrompendo una serie di sei sconfitte consecutive contro questa avversaria. La Lazio ha vinto 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N), segnando 31 gol nel parziale, una media di 2,2 a incontro. Nel periodo (dalla stagione 2010/11) i sardi sono la formazione contro cui i biancocelesti hanno conquistato più successi all'Olimpico (13, appunto). Il Cagliari sarà la terza squadra nella storia della Serie A che giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico contro Roma e Lazio due volte nel giro di massimo cinque giorni, dopo il Parma nell'aprile 2014 e l'Udinese nell'aprile 2019; entrambe hanno perso ciascuno dei due incontri. La Lazio ha vinto le ultime cinque gare di campionato - l'ultima volta che ha registrato sei successi consecutivi in Serie A risale a febbraio 2021, quando il sesto arrivò proprio allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. Inoltre, grazie alle sei reti rifilate al Sassuolo, i biancocelesti hanno all'attivo 22 centri in questo campionato; in sole tre occasioni nella loro storia nella competizione hanno realizzato più gol dopo le prime 10 gare: nel 1942/43 (24) nel 1999/00 (24) e nel 2017/18 (26). Il Cagliari ha perso le ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sei gare di questa stagione (4V, 1N). La Lazio ha segnato due o più reti in tutte le ultime sette gare di campionato: solo due volte nella sua storia ha realizzato più di un gol in almeno otto incontri di fila in Serie A, nel gennaio 1937 (otto, sotto la gestione di József Violak) e nel gennaio 2020 (12, con Simone Inzaghi in panchina).