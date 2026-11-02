Nuova puntata dell'appuntamento Sky dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A. Ogni lunedì, alle 17.45 LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand. Parliamo di derby: Amorim lo ha vinto anche con un pressing orchestrato alla perfezione e uno schema per il gol di Rabiot. Inter, cosa è mancato? Poi la Lazio e una nuova posizione per Alajbegovic che ha brillato col Napoli

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