Allegri spunta un'altra casella sulla lista degli indisponibili: il capitano azzurro starà fuori qualche settimana a causa di una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Di Lorenzo era uscito all'intervallo della partita contro la Juve e aveva già saltato il match di Champions contro il Porto

Giovanni Di Lorenzo non giocherà il big match di domenica contro la Lazio e, probabilmente, salterà anche qualche partita dopo la sosta. Il Napoli ha comunicato che il giocatore "si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Di Lorenzo, inamovibile nelle rotazioni di Allegri nella prima parte di stagione (appena 10 minuti saltati nel finale contro la Roma), era stato sostituito all'intervallo dell'ultimo match di campionato contro la Juve e aveva già saltato la trasferta di Oporto in Champions.