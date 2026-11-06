Napoli, l'infortunio di Di Lorenzo: è lesione distrattiva all'adduttore. Le newsNAPOLI
Allegri spunta un'altra casella sulla lista degli indisponibili: il capitano azzurro starà fuori qualche settimana a causa di una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Di Lorenzo era uscito all'intervallo della partita contro la Juve e aveva già saltato il match di Champions contro il Porto
Giovanni Di Lorenzo non giocherà il big match di domenica contro la Lazio e, probabilmente, salterà anche qualche partita dopo la sosta. Il Napoli ha comunicato che il giocatore "si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Di Lorenzo, inamovibile nelle rotazioni di Allegri nella prima parte di stagione (appena 10 minuti saltati nel finale contro la Roma), era stato sostituito all'intervallo dell'ultimo match di campionato contro la Juve e aveva già saltato la trasferta di Oporto in Champions.
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L'infortunio del proprio capitano è un'ulteriore mazzata per gli azzurri, già alle prese con numerosi infortuni e possibilità di scelta ridotte al lumicino. Ecco tutti i giocatori a cui Allegri deve rinunciare per la partita di domenica, sperando di recuperarne qualcuno durante la sosta:
- MARIANUCCI - Squalificato un turno
- OLIVERA - Risentimento muscolare
- DI LORENZO - Lesione distrattiva all'adduttore sinistro
- LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra
- BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro
- SPINAZZOLA - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra
- NERES - Lesione di basso grado alla coscia destra