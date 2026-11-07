Super sfida prima della sosta Nazionali fra Inter e Como. Dopo la goleada in Champions a Lens Fabregas prova a sfatare il tabù nerazzurro delle ultime stagioni. Non recupera Chalobah in difesa. Conferme in attacco per Nico Paz, Baturina e Douvikas. Due dubbi per Chivu: uno a centrocampo fra Zielinski e Sucic e l'altro davanti dove Pio Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram

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