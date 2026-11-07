Super sfida prima della sosta Nazionali fra Inter e Como. Dopo la goleada in Champions a Lens Fabregas prova a sfatare il tabù nerazzurro delle ultime stagioni. Non recupera Chalobah in difesa. Conferme in attacco per Nico Paz, Baturina e Douvikas. Due dubbi per Chivu: uno a centrocampo fra Zielinski e Sucic e l'altro davanti dove Pio Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu
- Sono due i dubbi principali di Chivu alla vigilia
- Una maglia a centrocampo contesa da Zielinski e Sucic
- L'altra in attacco dove Esposito sembra in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez, Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Niente recupero per Chalobah, la difesa resta immutata
- Confermato Da Cunha a destra con Perrone e Milla coppia in mediana
- Paz e Baturina per ispirare il capocannoniere Champions Douvikas