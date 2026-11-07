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Inter-Como. le probabili formazioni della partita di serie A | Sky Sport

Serie A

Super sfida prima della sosta Nazionali fra Inter e Como. Dopo la goleada in Champions a Lens Fabregas prova a sfatare il tabù nerazzurro delle ultime stagioni. Non recupera Chalobah in difesa. Conferme in attacco per Nico Paz, Baturina e Douvikas. Due dubbi per Chivu: uno a centrocampo fra Zielinski e Sucic e l'altro davanti dove Pio Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Goalkeeper
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Defender
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Defender
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Defender
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Inter
Djed Spence
Djed Spence
Defender
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Midfielder
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Midfielder
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Midfielder
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Defender
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Forward
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Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Forward

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu

  • Sono due i dubbi principali di Chivu alla vigilia
  • Una maglia a centrocampo contesa da Zielinski e Sucic
  • L'altra in attacco dove Esposito sembra in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
Terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Luis Milla
Luis Milla
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Esterno destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Esterno sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez, Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Niente recupero per Chalobah, la difesa resta immutata
  • Confermato Da Cunha a destra con Perrone e Milla coppia in mediana
  • Paz e Baturina per ispirare il capocannoniere Champions Douvikas

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