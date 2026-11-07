Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di serie A

Al Maradona arriva la lanciatissima Lazio di Gennaro Gattuso che deve fare a meno del capitano Zaccagni. Noslin lo sosituirà nel ruolo con Pinamonti al centro dell'attacco. Conferme al centro della difesa per la coppia Sutalo-Provstgaard. Allegri fa i conti con un'emergenza totale. Unica buona notizia il recupero di Olivera, per il resto rosa ridotta ai minimi termini. De Bruyne alle spalle di Hojlund
TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - LAZIO, LA CONFERENZA DI GATTUSO LIVE
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-5-1-1) la probabile formazione
Meret, Beukema, Rrahmani, Marín, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang, De Bruyne, Højlund. All. Massimiliano Allegri
- Rosa ridotta all'osso per Massimiliano Allegri
- L'ultimo a fermarsi è stato Di Lorenzo. Unica notizia buona il ritorno a disposizione di Olivera
- De Bruyne giocherà a ridosso di Hojlund
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gennaro Gattuso
- Svanite le preoccupazioni sulle condizioni di Tavares che sarà titolare
- Zaccagni è out, nel suo ruolo va Noslin con Pinamonti attaccante cenrrale
- Unico dubbio di Gattuso Provstgaard-Diogo Leite con il primo favorito