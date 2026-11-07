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Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Al Maradona arriva la lanciatissima Lazio di Gennaro Gattuso che deve fare a meno del capitano Zaccagni. Noslin lo sosituirà nel ruolo con Pinamonti al centro dell'attacco. Conferme al centro della difesa per la coppia Sutalo-Provstgaard. Allegri fa i conti con un'emergenza totale. Unica buona notizia il recupero di Olivera, per il resto rosa ridotta ai minimi termini. De Bruyne alle spalle di Hojlund

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - LAZIO, LA CONFERENZA DI GATTUSO LIVE

Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
Difensore di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
Difensore di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
Centrocampista di destra
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista di sinistra
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Napoli
Noa Lang
Noa Lang
Esterno di sinistra
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Trequartista
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

NAPOLI (3-5-1-1) la probabile formazione

Meret, Beukema, Rrahmani, Marín, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang, De Bruyne, Højlund. All. Massimiliano Allegri

  • Rosa ridotta all'osso per Massimiliano Allegri
  • L'ultimo a fermarsi è stato Di Lorenzo. Unica notizia buona il ritorno a disposizione di Olivera
  • De Bruyne giocherà a ridosso di Hojlund
Lazio
Christos Mandas
Christos Mandas
Portiere
Lazio
Romano Floriani
Romano Floriani
Terzino destro
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Lazio
Josip Sutalo
Josip Sutalo
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Centrocampista di destra
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Centrocampista di sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Attaccante di destra
Lazio
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante centrale
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Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
Attaccante di sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gennaro Gattuso

  • Svanite le preoccupazioni sulle condizioni di Tavares che sarà titolare
  • Zaccagni è out, nel suo ruolo va Noslin con Pinamonti attaccante cenrrale
  • Unico dubbio di Gattuso Provstgaard-Diogo Leite con il primo favorito

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