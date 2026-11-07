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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 11^ giornata

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Oggi, sabato 7 novembre, si scende in campo per l'11 turno di Serie A. Alle 20.45 Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

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Sono quattro le partite del sabato dell'11^ giornata di campionato con un doppio appuntamento alle 15.00: Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce. Alle 18.00 Parma-Bologna mentre alle 20.45 invece è il momento di Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Alessio Scarchilli. I collegamenti dai campi sono a cura degli nviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 7 novembre

  • dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan
  • ore 15.00: Cagliari-Frosinone su DAZN
  • ore 15.00: Torino-Lecce su DAZN
  • ore 18.00: Parma-Bologna su DAZN 1
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • alle 20.45: ROMA-SASSUOLO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Alessio Scarchilli. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante

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