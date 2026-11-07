Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 11^ giornataguida tv
Oggi, sabato 7 novembre, si scende in campo per l'11 turno di Serie A. Alle 20.45 Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono quattro le partite del sabato dell'11^ giornata di campionato con un doppio appuntamento alle 15.00: Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce. Alle 18.00 Parma-Bologna mentre alle 20.45 invece è il momento di Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Alessio Scarchilli. I collegamenti dai campi sono a cura degli nviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 7 novembre
- dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan
- ore 15.00: Cagliari-Frosinone su DAZN
- ore 15.00: Torino-Lecce su DAZN
- ore 18.00: Parma-Bologna su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: ROMA-SASSUOLO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Alessio Scarchilli. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante