Le partite di Serie A di oggi

Sono quattro le partite del sabato dell'11^ giornata di campionato con un doppio appuntamento alle 15.00: Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce. Alle 18.00 Parma-Bologna mentre alle 20.45 invece è il momento di Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Alessio Scarchilli. I collegamenti dai campi sono a cura degli nviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.