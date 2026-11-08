L'allenatore della Juventus non è soddisfatto della prestazione del Franchi: "Non esprimiamo un livello di calcio degno di qualcosa di importante". Ed ancora: "Delle volte affoghiamo in un bicchiere d'acqua, facciamo bene delle cose per dieci minuti, poi smettiamo, è questa mancanza di continuità che non mi fa essere contento" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Luciano Spalletti commenta il pareggio del Franchi e mette in luce i problemi da risolvere: "Si porta a casa tutto perché la partita è andata così, mi piacerebbe migliorare delle cose, ma diverse volte ci è capitato di non riuscire a essere al top individualmente e poi anche come squadra - dice - Nella stessa partita commettiamo degli errori troppo banali e poi facciamo gli strappi che ci determinano il gol, poi non la chiudiamo, c'è un po' da migliorare in diverse cose". Su Kolo Muani: "Ha una convinzione ora diversa da prima, sia da esterno che da centrale, le prime partite faceva la boa e sembrava aver perso le sue qualità, adesso si è anche tolto il tutore alle dita ed è anche più libero di fare i contrasti, questo Kolo può giocare da tutte le parti". Il primo gol subito sul secondo palo da Pellegrino da calcio d'angolo; "Loro l'hanno messa sul secondo perché avevano visto che lì avevamo la zona scoperta ma chi è in campo e fa il castello a zona, lo deve spostare a seconda di dove ci sono gli avversari. Poi abbiamo reagito bene e ripreso la partita ma non siamo riusciti a concretizzare situazioni facili per il livello di calcio che dobbiamo esibire".

"A volte affoghiamo in un bicchiere d'acqua" A Dazn Spalletti rimarca quelle che sono le attuali difficoltà della sua Juve: "Ogni tanto affoghiamo in un bicchiera d'acqua e poi perdiamo anche un po' di sicurezza e tranquillità - dice - Si fa bene per dieci minuti una cosa, poi non si partecipa, poi non si trova continuità. Delle volte non si va ad agire, non si sceglie, bisogna andare e fare una cosa, quando si rimane nel dubbio è un problema, i dubbiosi non riescono quasi mai a portare a casa qualcosa di importante". Sulla scelta di Woltemade con Kolo a destra: "La scelta è stata dettata dal fatto che loro sono aggressivi e qualche volta bisognava andare diretti sulla prima punta e in questo caso Woltemade ha fatto vedere di avere qualcosa in più, anche se avere la palla addosso non è la sua qualità, è uno più di palleggio e relazione con la squadra. Ma doveva fare quel lavoro, sul gol Kolo ha fatto un gran lavoro. Kolo sta meglio e con questa condizione lo puoi mettere da qualsiasi parte e lui fa prestazione". Infine sul fallo di mano di Joao Mario: "Non lo so"