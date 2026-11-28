Il capitano dell’Inter a Sky dopo la vittoria con il Genoa: “Dicono che siamo i più forti ma bisogna dimostrarlo ogni giorno: lo ripeto anche ai compagni che ogni tanto dicono questa cosa… Le critiche? Vanno accettate perché siamo noi a metterci in questa situazione. Quando non si vince o sono più bravi gli altri o hai sbagliato tu qualcosa, e allora c’è qualcosa da migliorare”

INTER-GENOA 4-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE