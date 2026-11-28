L'allenatore dell'Inter dopo la bella vittoria sul Genoa: "Approccio e atteggiamento propositivo sono le migliori notizie, per me. Lavoriamo per limare i difetti perché bisogna restare sul pezzo: sappiamo che siamo la squadra da battere". Su Provedel: "Tante sentenze, ma conosciamo la qualità dei nostri portieri" INTER-GENOA 4-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

"Vincere per dare consistenza al campionato". Così aveva parlato Cristian Chivu nel prepartita ai microfoni di Sky e l'atteggiamento con cui i nerazzurri approcciano la partita con il Genoa la dice lunga sulla determinazione con cui la squadra ha voluto riprendere la sua marcia in campionato dopo la frenatina con l'Atalanta. Gara praticamente chiusa all'intervallo, Inter bella, concreta, spietata. Ma soprattutto concentrata. "L’approccio e l’atteggiamento, cercando di essere propositivi, sono la migliore notizia della serata", commenta Chivu a Sky nel post partita. "Noi dominanti? Dobbiamo dare continuità a quello che facciamo di buono limando i difetti, o nascondendoli bene. Sappiamo che dobbiamo lavorare sodo e stare sul pezzo perché siamo sempre una squadra da battere e dobbiamo essere all'altezza, pronti a saper gestire anche i momenti negativi rialzando subito la testa". Approfondimento Le pagelle di Inter-Genoa 4-0

"Provedel regge il peso della porta dell'Inter" “Provedel aveva fatto bene già con Fiorentina e Venezia”, dice Chivu a proposito delle parate del portiere nerazzurro, schierato al posto di Martinez dal 1’ e decisivo in due occasioni con due super parate su Osmajic, sullo 0-0. “Si danno tante sentenze ma conosciamo la sua qualità e quella dei nostri portieri, tre professionisti che sanno reggere la porta di una squadra come l’Inter”. E sui giovani che continuano a crescere, a partire da Sucic, Pio Esposito e Diouf: “Sappiamo che hanno qualità e margini di mihglioramento. Lavorano molto, giocare nell’Inter non è semplice ma hanno voglia di lavorare e stare nel nostro gruppo. Cito anche Stankovic che si sta preparando per l’opportunità che prima o poi avrà. Stiamo cercando di migliorare anche Luis Henrique. Poi sappiamo le qualità di Sucic e Diouf, che ho provato anche a sinistra quando la partita era chiusa per vedere se andava sul fondo a crossare col piede forte. Crediamo nei giovani”.