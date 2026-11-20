Como-Cagliari apre il progamma della 12^ di serie A. Fabregas cerca altri punti in casa per mantenersi in zona Champions e, senza Kean, propone Douvikas al centro dell'attacco con Nico Paz, rientrato dagli impegni con l'Argentina, che dovrebbe partire dall'inizio. Da Cunha verso il riposo, per Liberali si apre una chance nel ruolo di esterno destro. Pisacane non ha Winks e ripropone Romano in regia. Davanti Fadera e Nzola in ballottaggio con Trepy e Mendy

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