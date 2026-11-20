Como-Cagliari apre il progamma della 12^ di serie A. Fabregas cerca altri punti in casa per mantenersi in zona Champions e, senza Kean, propone Douvikas al centro dell'attacco con Nico Paz, rientrato dagli impegni con l'Argentina, che dovrebbe partire dall'inizio. Da Cunha verso il riposo, per Liberali si apre una chance nel ruolo di esterno destro. Pisacane non ha Winks e ripropone Romano in regia. Davanti Fadera e Nzola in ballottaggio con Trepy e Mendy
SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez, Couto, Ramón, Kempf, Kaiki, Milla, Perrone, Liberali, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Nico Paz in campo nonostante il rientro tardivo con la Nazionale. Sempre fuori Kean e Diao
- Da Cunha potrebbe riposare, Milla in mezzo con Perrone
- Baturina favorito ma in ballottaggio con Caqueret
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile, da Silva Figueiredo Freitas, Deiola, Rodríguez, Obert, Adopo, Romano, Fazzini, Fadera, Maldini, Nzola. All. Fabio Pisacane
- Recuperarti Obert, Nzola,Trepy e Fadera;parzialmente in gruppo Mina
- I dubbi sono fra Trepy e Fadera e fra Mendy e Nzola
- Ancora ai box Winks