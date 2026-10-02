Sono ufficiali i primi premi di giocatore, allenatore, talento e gol del mese della Serie A 2026/27. Per assegnarli sono state considerate le cinque giornate disputate tra agosto e settembre. Protagonista il Frosinone, che dopo l'ottimo avvio di stagione porta a casa due riconoscimenti: di seguito tutti i premi

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