Recuperi importanti in casa Roma con Gasperini che ritrova da titolari Svilar, Mancini e Dybala: non ci sono invece Pellegrini e Rensch. Soulè riposa lasciando spazio a Mora dall'inizio come trequartista. Nel Parma Gilardino recupera Bernabè ma potrebbe farlo partire dalla panchina. Lontani accompagnerà Tourè in attacco. Le probabili formazioni di Parma-Roma

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