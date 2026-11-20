Recuperi importanti in casa Roma con Gasperini che ritrova da titolari Svilar, Mancini e Dybala: non ci sono invece Pellegrini e Rensch. Soulè riposa lasciando spazio a Mora dall'inizio come trequartista. Nel Parma Gilardino recupera Bernabè ma potrebbe farlo partire dalla panchina. Lontani accompagnerà Tourè in attacco. Le probabili formazioni di Parma-Roma
PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA - CONFERENZA GASPERINI
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Alberto Gilardino
- Cremaschi in ballottaggio con Britschgi
- Diego Carlos non al meglio, come Drobnic: il giovane sloveno non è stato convocato, il brasiliano sì ma in difesa con Delprato e Troilo dovrebbe giocare Carboni
- Bernabè torna a disposizione: potrebbe partire dalla panchina o giocarsi una maglia a centrocampo
- in attacco dovrebbero partire Lontani e Touré senza escludere la possibilità Elphege
ROMA (3-4-1-2) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All. Gasperini
- Gasperini recupera Svilar, Mancini e Dybala, fuori causa invece Pellegrini e Rensch
- Soulè resta inizialmente fuori reduce dagli impegni con le Nazionali: trequartista sarà Mora
- Molina preferito a Lulli a destra