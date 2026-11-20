Gasp con la squadra quasi al completo verso il Parma: "Out solo Pellegrini e Rensch. Mercato? Ne parla la società, ma gennaio è difficile e manca ancora tanto. Ripartire dopo una sosta è sempre un'incognita. Soulé e Dybala insieme è un falso problema". Poi sorride e dice: "Di Gilardino non mi fido, il Parma è una trappola". Si gioca sabato alle 18
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Su quali aspetti può pretendere qualcosa in più?
"Il modo di affrontare le partite ora è superiore rispetto all'anno scorso, poi il miglioramento è potenzialmente infinito. Vai sui dettagli. Abbiamo un impianto in cui i giocatori si riconoscono".
Oltre al recupero, Dybala sta recuperando anche la sicurezza di calciare verso la porta?
"Era il suo ultimo step. Il suo tiro è di grande valore, lavoriamo per farlo arrivare lì. Idem nei calci piazzati, qualche gol da fermo ci manca".
Dopo la sosta la sua Roma spesso non ha fatto risultato. È un caso?
"Spero di sì… (ride, ndr). Una vittoria, tre sconfitte e un pareggio dopo le soste? Che brutta roba… (ride, ndr). Bisogna riequilibrare un po'".
La rosa è corta? Pensa che dovreste fare qualcosa sul mercato?
"Siamo al 20 novembre, qualsiasi situazione oggi vale poco. Tutti si guardano in giro, ma non vedo situazioni definite per nessuno. La mia attenzione è solo al campionato, con D'Amico c'è un colloquio continuo, ma nessuna programmazione di mercato".
Cosa ne pensa di Gilardino e del Parma?
"Ha fatto molto bene a Genova, e ha sempre fatto bene. Le sue squadre sono compatte, organizzate e difficili da affrontare. Non m fido di lui e del Parma (ride, ndr). Partite così sono delle trappole".
Tra le due soste non avete avuto Svilar, Koné, Dybala, però avete mantenuto alto il livello…
"Ci sono state prestazioni di altri giocatori che ci hanno fatto risentire meno di assenze pesanti. Ora guardiamo avanti. Una sosta lascia sempre qualche dubbio, pensi di ripartire dall'ultima partita, ma non hai verifiche sui calciatori. Alcuni li hai avuti, altri no. Alcuni hanno giocato tanto, altri zero minuti. Riattacchiamo subito la spina".
Soulé sulla destra si trova bene, come lo gestirà insieme a Dybala? Sarà un problema?
"Assolutamente no, averli entrambi è una nostra forza. Farli giocare insieme è un falso problema. Soulé ha anche raggiunto qualità di prestazioni e ha fatto bene anche con l'Argentina. Idem Mora. Stanno crescendo".
Qual è la condizione di Dybala? Può fare 90 minuti?
"Non lo so, va verificato giocando. È un mese che non gioca, ma prima o poi deve iniziare… In questo momento è recuperato, non ha problemi".
Può essere un periodo da "strappo"?
"La stagione è molto lunga. L'importante per noi è restare dove siamo".
Come sta Soulé?
"Lui e altri sono arrivati ieri mattina, si sono allenati, ma viaggio e fuso orario incidono. Oggi pomeriggio cercheremo di capire se ha recuperato bene. Vale anche per Balerdi e Castro. Soulé lo abbiamo lasciato in una condizione straordinaria, ma per domani abbiamo recuperato un po' tutti. Poi tante partite ogni tre giorni…"
Ha parlato con la proprietà di mercato?
"No, assolutamente. Non ci sono confronti del genere. Del mercato parlerà il club. Gennaio è un mercato complicato e difficile".
Qual è il suo resoconto degli ultimi sei mesi, quando col Parma era arrivata quella clamorosa rimonta?
"A Parma avevamo vissuto una tappa fondamentale, quella rimonta ci ha spalancato le porte della Champions. Questa nuova stagione è diversa, ripartita come avevamo finito. Gli obiettivi si stanno delineando strada facendo".
Svilar, Mancini e Dybala stanno bene? Possono giocare titolari?
"Direi di sì, si sono allenati bene e sono recuperati. Restano fuori solo Pellegrini che ha bisogno di tempo e Rensch, che ha già ripreso ad allenarsi bene".
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