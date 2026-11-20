Tra le due soste non avete avuto Svilar, Koné, Dybala, però avete mantenuto alto il livello…

"Ci sono state prestazioni di altri giocatori che ci hanno fatto risentire meno di assenze pesanti. Ora guardiamo avanti. Una sosta lascia sempre qualche dubbio, pensi di ripartire dall'ultima partita, ma non hai verifiche sui calciatori. Alcuni li hai avuti, altri no. Alcuni hanno giocato tanto, altri zero minuti. Riattacchiamo subito la spina".