Il Milan attende a San Siro il Frosinone in un match che si giocherà domenica 22 novembre in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Amorim schera Moreira e Pulisic sulle fasce con Rabiot alle spalle di Ramos. Alvini deve rinunciare alla squalificato Bracaglia e conferma al centro dell'attacco Birligea
PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione
Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Musah, Modric, Pulisic, Rabiot, Matias Ramos. All. Ruben Amorim
- Niente Pavlovic, in mezzo alla difesa cè Diawara
- Moreira e Pulisic agiranno sulle fasce
- Rabiot alle spalle di Ramos
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione
Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bîrligea. All. Massimiliano Alvini
- Cambia poco Alvini che conferma Birligea al centro dell'attacco vista l'assenza di Raimondo
- Squalificato Bracaglia a sinistra dovrebbe giocare Tchato
- Dubbio a centrocampo fra Masini e Cichella accanto a Calò