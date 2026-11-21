Il Milan attende a San Siro il Frosinone in un match che si giocherà domenica 22 novembre in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Amorim schera Moreira e Pulisic sulle fasce con Rabiot alle spalle di Ramos. Alvini deve rinunciare alla squalificato Bracaglia e conferma al centro dell'attacco Birligea

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