Esordio sulla panchina del Sassuolo per D'Aversa che affronta il Genoa di De Rossi. Torna dal primo minuto Berardi nel tridente d'attacco. A centrocampo Sulemana in vantaggio su Bakola. Nel Genoa Frendrup non al meglio lascia spazio a Wiafe. Confermati El Shaarawy e Messias alle spalle di Osmajic
PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric, Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig, Thorstvedt, Matic, Sulemana, Berardi, Esposito, Laurienté. All. Roberto D'Aversa
- D'Aversa fa il suo esordio e non cambia il modulo di gioco mantenendo il 4-3-3
- Sulemana in vantagio su Bakola nel terzetto in mezzo
- Berardi recupera e completa il tridente con Esposito e Laurentiè
GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione
Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson, El Shaarawy, Messias Junior, Osmajic. All. Daniele De Rossi
- Frendrup non è al meglio e allora De Rossi schiera Wiafe accanto a Traorè
- Confermati alle spalle di Osmajic sia El Shaarawy che Messias