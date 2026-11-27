Frosinone e Parma devono riscattare le pesanti sconfitte subite nell'ultimo turno per 5-1 contro Milan e Roma. I ciociari fanno i conti in attacco con le assenze di Raimondo e Birligea: occasione per Bobcek. Soliti ballottaggi in difesa Monterisi-Cittadini, Bracaglia-Terzic. Nel Parma ancora assente Romero, davanti la coppia Elphege-Tourè. Bernabè a centrocampo
Probabili Formazioni
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione
Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bobcek. All. Massimiliano Alvini
- Soliti ballottaggi in difesa per Alvini: Monterisi-Cittadini, Bracaglia-Terzic
- Davanti spazio a Bobcek, viste le assenze di Raimondo e Birligea
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Daffara, Delprato, Troilo, Ndiaye, Britschgi, Fabbian, Keita, Bernabé, Valeri, Elphege, Touré. All. Alberto Gilardino
- Gilardino non può disporre di Drobnic e Romero
- Bernabè titolare a centrocampo
- Elphege-Tourè la coppia d'attacco