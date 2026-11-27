Frosinone e Parma devono riscattare le pesanti sconfitte subite nell'ultimo turno per 5-1 contro Milan e Roma. I ciociari fanno i conti in attacco con le assenze di Raimondo e Birligea: occasione per Bobcek. Soliti ballottaggi in difesa Monterisi-Cittadini, Bracaglia-Terzic. Nel Parma ancora assente Romero, davanti la coppia Elphege-Tourè. Bernabè a centrocampo

LE PROBABILI DELLA 13^ GIORNATA