Il Napoli cerca continuità dopo il successo contro il Torino e il pari di Manchester in Champions. Domenica 29 novembre alle 15 fa visita al Sassuolo nella 13^ giornata di Serie A. D’Aversa potrebbe optare per la difesa a 4, così come Allegri che deve fare a meno di De Bruyne.
FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Roberto D'Aversa
- D'Aversa dovrebbe optare per la difesa a 4
- Possibile il recupero per la panchina di Volpato e Bakola