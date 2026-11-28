Il match delle 12.30 di domenica 29 è Udinese-Fiorentina, sfida che mette in palio punti fondamentali per la corsa salvezza. Zanetti non potrà contare su Davies e pensa a Zaniolo al centro di un tridente anomalo con Lovric ed Ekkelenkamp. Nella Fiorentina scelte obbligate in difesa con Dragusin-Ranieri coppia centrale. Fagioli a metà campo, Pellegrino punto di riferimento offensivo
FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1), la probabile formazione
Okoye; Palma; Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. All. Paolo Zanetti
- Assenza pesante per la sfida con la Fiorentina: non ci sarà Keinan Davies. In attacco Zanetti pensa a Zaniolo al centro di un tridente "anomalo" con Lovric ed Ekkelenkamp
- A centrocampo due soluzioni per i ruoli di esterno e di centrale: Abankwah o Vojvoda sulla destra, Piotrowski (non al meglio) o Miller in mezzo al fianco di Karlstrom
- In difesa Palma in settimana ha avuto dei problemi fisici ed è in ballottaggio con Alaba, rientrato a Bologna dopo l'infortunio
FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione
De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli
- Squadra in ritiro dopo la brutta sconfitta di Monza, a Udine Vanoli dovrebbe puntare sul 4-3-3
- In difesa scelte obbligate con Dragusin-Ranieri coppia centrale e Jimenez-Joao Mario sugli esterni. Valdepenas l'alternativa, dovrebbe partire dalla panchina
- A metà campo Fagioli regista, con Ndour e Brescianini a completare il reparto
- In attacco Pellegrino e Mastantuono sono i punti fermi, Njie favorito per il ruolo di ala sinistra