La partita tra Udinese e Fiorentina della 13^ giornata di Serie A si gioca domenica 29 novembre alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita tra Udinese e Fiorentina della 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 29 novembre alle 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Fiorentina

Sarà la sfida numero 101 fra le due squadre in Serie A, con 47 vittorie per la Fiorentina, 25 per l'Udinese e 28 pareggi. L'Udinese ha conquistato appena due punti nelle ultime 10 partite di Serie A (dall'inizio di settembre solo il Le Havre ha fatto peggio nei cinque maggiori campionati europei con un punto) e ha perso cinque delle prime sei gare interne di questo torneo, eguagliando la sua peggior partenza casalinga del 1961/62. Dall'altra parte, la Fiorentina non ha ancora mantenuto la porta inviolata in questo campionato (come accaduto nelle prime 12 giornate solo nel 1937/38), ha perso sette delle prime 12 partite (peggior avvio dal 2001/02) e ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette gare.