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il protagonista

Manuel Akanji, l'uomo del cambiamento

Lorenzo Minotti

©Getty

Arrivato negli ultimi giorni dello scorso calciomercato estivo, il suo innesto ha consentito all'Inter di Chivu di alzare la linea e aumentare l'aggressività, valorizzando la produzione offensiva. Un giocatore esperto e versatile, che tornerà utile durante la prossima fase del processo nerazzurro, quando Chivu (pur senza stravolgere) trasformerà la squadra a sua immagine e somiglianza

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