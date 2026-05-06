Manuel Akanji, l'uomo del cambiamento
Arrivato negli ultimi giorni dello scorso calciomercato estivo, il suo innesto ha consentito all'Inter di Chivu di alzare la linea e aumentare l'aggressività, valorizzando la produzione offensiva. Un giocatore esperto e versatile, che tornerà utile durante la prossima fase del processo nerazzurro, quando Chivu (pur senza stravolgere) trasformerà la squadra a sua immagine e somiglianza
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