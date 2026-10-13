Serie A, quattro allenatori esonerati dopo 6 giornate: non era mai successo dal 2000IL CONFRONTO
Introduzione
È da poco iniziata la Serie A 2026/27, ma è già stato raggiunto un record alla voce 'esoneri': mai quattro allenatori erano stati allontanati dopo le prime 6 giornate di campionato dal 2000. Il primo era stato Fabio Grosso alla Fiorentina dopo tre turni, seguito da Domenico Tedesco (Bologna) nel weekend di metà settembre. All'elenco si sono aggiunti Carlos Cuesta del Parma (al termine della 5^ giornata) e per ultimo Giovanni Stroppa, che ha appena concluso il suo incarico al Venezia. A questo punto del torneo, un anno fa, non c'erano ancora stati esoneri: ma nella stagioni precedenti? Ripercorriamo tutti i campionati nel XXI secolo (dati Opta): per trovare una situazione simile dobbiamo tornare a 67 anni fa...
Quello che devi sapere
È record di esoneri prima della 7^ giornata
Già, perché dal 2000 a oggi non c'erano mai stati quattro esoneri dopo le prime 6 giornate del campionato. Di seguito gli allenatori già allontanati dalla propria panchina nella Serie A 2026/27:
FABIO GROSSO (Fiorentina): esonerato il 6 settembre 2026 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione e punti al momento dell'esonero: 20° - 0
- Sostituito da: Paolo Vanoli
DOMENICO TEDESCO (Bologna): esonerato il 16 settembre 2026 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione e punti al momento dell'esonero: 16° - 1
- Sostituito da: Raffaele Palladino
CARLOS CUESTA (Parma): esonerato il 27 settembre 2026 (dopo la 5^ giornata)
- Posizione e punti al momento dell'esonero: 15° - 4
- Sostituito da: Alberto Gilardino
GIOVANNI STROPPA (Venezia): esonerato il 13 ottobre 2026 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione e punti al momento dell'esonero: 20° - 0
- Sostituito da: da definire
Cos'era successo l'anno scorso?
- A questo punto del campionato, dopo le prime 6 giornate, nessun allenatore era ancora stato esonerato. Il primo fu Igor Tudor, allontanato dalla Juventus al termine dell'8^ giornata e sostituito prima da Massimo Brambilla (ad interim) e poi da Luciano Spalletti.
- Nel turno seguente toccò a Patrick Vieira (Genoa), rimpiazzato per 90 minuti da Domenico Criscito e in pianta stabile da Daniele De Rossi.
- Dopo 10 giornate Stefano Pioli perse la panchina della Fiorentina destinata a Paolo Vanoli fino al termine del campionato.
- L'ultimo esonero nel girone d'andata fu quello di Ivan Juric, allontanato dall'Atalanta dopo 11 giornate a beneficio di Raffaele Palladino.
Stagione per stagione, andiamo a vedere quanti erano stati gli allenatori esonerati dopo le prime 6 giornate di campionato
Serie A 2024/25: 1 esonerato prima della 7^
DANIELE DE ROSSI (Roma): esonerato il 18 settembre 2024 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 16°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Ivan Juric
Serie A 2023/24: 1 esonerato prima della 7^
PAOLO ZANETTI (Empoli): esonerato il 20 settembre 2023 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Aurelio Andreazzoli
Serie A 2022/23: 2 esonerati prima della 7^
SINISA MIHAJLOVIC (Bologna): esonerato il 6 settembre 2022 (dopo la 5^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 15°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Luca Vigiani (ad interim per un turno) e Thiago Motta
GIOVANNI STROPPA (Monza): esonerato il 13 settembre 2022 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 19°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Raffaele Palladino
Serie A 2021/22: 2 esonerati prima della 7^
LEONARDO SEMPLICI (Cagliari): esonerato il 14 settembre 2021 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 16°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Walter Mazzarri
EUSEBIO DI FRANCESCO (Verona): esonerato il 14 settembre 2021 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 19°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Igor Tudor
Serie A 2016/17: 1 esonerato prima della 7^
DAVIDE BALLARDINI (Palermo): esonerato il 28 agosto 2016 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 15°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Roberto De Zerbi
Serie A 2015/16: 1 esonerato prima della 7^
FABRIZIO CASTORI (Carpi): esonerato il 26 settembre 2015 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 2
- Al suo posto: Giuseppe Sannino
Serie A 2013/14: 1 esonerato prima della 7^
FABIO LIVERANI (Genoa): esonerato il 28 settembre 2013 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 16°
- Punti in classifica: 4
- Al suo posto: Gian Piero Gasperini
Serie A 2012/13: 2 esonerati prima della 7^
GIUSEPPE SANNINO (Palermo): esonerato il 15 settembre 2016 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 18°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Gian Piero Gasperini
DOMENICO DI CARLO (Chievo): esonerato il 30 settembre 2012 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 18°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Eugenio Corini
Serie A 2011/12: 2 esonerati prima della 7^
GIAN PIERO GASPERINI (Inter): esonerato il 21 settembre 2011 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 15°
- Punti in classifica: 4
- Al suo posto: Claudio Ranieri
PIERPAOLO BISOLI (Bologna): esonerato il 4 ottobre 2011 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Stefano Pioli
Serie A 2009/10: 2 esonerati prima della 7^
LUCIANO SPALLETTI (Roma): esonerato il 30 agosto 2009 (dopo la 2^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Claudio Ranieri
ANGELO GREGUCCI (Atalanta): esonerato il 21 settembre 2009 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Antonio Conte
Serie A 2008/09: 1 esonerato prima della 7^
STEFANO COLANTUONO (Palermo): esonerato il 30 agosto 2008 (dopo la 2^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 12°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Davide Ballardini
Serie A 2006/07: 1 esonerato prima della 7^
GIUSEPPE PILLON (Chievo): esonerato il 15 ottobre 2006 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 17°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Luigi Delneri
Serie A 2005/06: 2 esonerati prima della 7^
ATTILIO TESSER (Cagliari): esonerato il 28 agosto 2005 (dopo la 1^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 9°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Daniele Arrigoni (ad interim) e Davide Ballardini
ANGELO GREGUCCI (Lecce): esonerato il 25 settembre 2005 (dopo la 5^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 15°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Silvio Baldini
Serie A 2004/05: 1 esonerato prima della 7^
RUDI VOLLER (Roma): esonerato il 25 settembre 2004 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 13°
- Punti in classifica: 4
- Al suo posto: Luigi Delneri
Serie A 2003/04: 3 esonerati prima della 7^
LEONARDO MENICHINI (Ancona): esonerato il 28 settembre 2003 (dopo la 4^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 18°
- Punti in classifica: 1
- Al suo posto: Nedo Sonetti
HECTOR CUPER (Inter): esonerato il 18 ottobre 2003 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 8°
- Punti in classifica: 9
- Al suo posto: Alberto Zaccheroni
DANIELE BALDINI (Empoli): esonerato il 19 ottobre 2003 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 17°
- Punti in classifica: 2
- Al suo posto: Attilio Perotti
Serie A 2002/03: 1 esonerato prima della 7^
GIANCARLO CAMOLESE (Torino): esonerato il 20 ottobre 2002 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 13°
- Punti in classifica: 6
- Al suo posto: Renato Zaccarelli (ad interim) e Renzo Ulivieri
Serie A 2001/02: 2 esonerati prima della 7^
DINO ZOFF (Lazio): esonerato il 16 settembre 2001 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 10°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Alberto Zaccheroni
CESARE PRANDELLI (Venezia): esonerato il 30 settembre 2001 (dopo la 5^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 18°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Alfredo Magni
Serie A 2000/01: 2 esonerati prima della 7^
MARCELLO LIPPI (Inter): esonerato il 1 ottobre 2000 (dopo la 1^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 14°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Marco Tardelli
ZDENEK ZEMAN (Napoli): esonerato il 12 novembre 2000 (dopo la 6^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 18°
- Punti in classifica: 2
- Al suo posto: Emiliano Mondonico
Come quest'anno anche 4 cambi nel 1959/60
Dobbiamo tornare a 67 anni fa per ritrovare la stessa situazione nel campionato italiano dopo le prime 6 giornate. Opta fa riferimento a "cambi" in panchina e non a "esoneri", tuttavia nella Serie A 1959/60 si trattò di novità tra gli allenatori prima della 7^ giornata. Di seguito i nomi:
- ANTONIO BUSINI III (Genoa): direttore tecnico insieme a Gipo Poggi (II): dalla 1^ alla 4^ giornata
- ANNIBALE FROSSI (Napoli): allenatore dalla 1^ alla 4^ giornata
- GIPO POGGI II (Genoa): allenatore dalla 5^ alla 6^ giornata
- SEVERINO FERUGLIO (Udinese): allenatore dalla 1^ alla 6^ giornata