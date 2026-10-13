Introduzione

È da poco iniziata la Serie A 2026/27, ma è già stato raggiunto un record alla voce 'esoneri': mai quattro allenatori erano stati allontanati dopo le prime 6 giornate di campionato dal 2000. Il primo era stato Fabio Grosso alla Fiorentina dopo tre turni, seguito da Domenico Tedesco (Bologna) nel weekend di metà settembre. All'elenco si sono aggiunti Carlos Cuesta del Parma (al termine della 5^ giornata) e per ultimo Giovanni Stroppa, che ha appena concluso il suo incarico al Venezia. A questo punto del torneo, un anno fa, non c'erano ancora stati esoneri: ma nella stagioni precedenti? Ripercorriamo tutti i campionati nel XXI secolo (dati Opta): per trovare una situazione simile dobbiamo tornare a 67 anni fa...



SERIE A 2026/27, GLI ESONERATI E I CAMBI IN PANCHINA