"I campioni di agosto". Spesso uno sfottò tra tifosi per chi si esalta troppo presto. Iniziare bene la stagione però è fondamentale e spesso decisivo per trovare in fretta gli automatismi tattici, l'entusiasmo e la fiducia necessari per il gruppo. Ecco, tra gli attuali allenatori di Serie A, chi ha registrato la miglior media punti ad agosto negli ultimi 10 anni. Igor Tudor sarebbe primo, ma una sola partita ad agosto in A (con vittoria) non è sufficiente per inserirlo in questa classifica

