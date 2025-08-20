Serie A, gli arbitri per la 1^ giornata

Esplora tutte le offerte Sky
Ayroldi di Molfetta è l'arbitro designato per Sassuolo-Napoli, gara della prima giornata in programma sabato 23 agosto alle 18.30. L'altro anticipo delle 18.30, quello tra Genoa e Lecce sarà diretto da Massa di Imperia, mentre la sfida tra Milan e Cremonese delle 20.45 sarà arbitrata da Collu di Cagliari. Marcenaro di Genova è stato desigrato per Juve-Parma (domenica 24/8, ore 20.45) mentre La Penna di Roma 1 per il posticipo di lunedì sera tra Inter e Torino

GENOA-LECCE (sabato 23/08 h. 18.30)

MASSA 

COSTANZO-BIANCHINI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

 

SASSUOLO-NAPOLI (sabato 23/08 h. 18.30)

AYROLDI

LO CICERO-YOSHIKAWA

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

 

MILAN-CREMONESE (sabato 23/08 h. 20.45)

COLLU

DI GIOIA-MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

 

ROMA-BOLOGNA (sabato 23/08 h. 20.45)

ZUFFERLI

MONDIN-MINIUTTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

 

CAGLIARI-FIORENTINA (domenica 24/08 h. 18.30)

SOZZA

FONTEMURATO-BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

 

COMO-LAZIO (domenica 24/08 h. 18.30)

MANGANIELLO

MELI-ALASSIO

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

 

ATALANTA-PISA (domenica 24/08 h. 20.45)

ARENA

PALERMO-POLITI

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

 

JUVENTUS-PARMA (domenica 24/08 h. 20.45)

MARCENARO

SCATRAGLI-ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

 

UDINESE-H. VERONA (lunedì 25/08 h. 18.30)

TREMOLADA

MORO-CECCON

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

 

INTER-TORINO (lunedì 25/08 h. 20.45)

LA PENNA

DEI GIUDICI-CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

