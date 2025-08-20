Serie A, gli arbitri per la 1^ giornata

Arbitri Serie A, le designazioni per la 1^ giornataLe designazioni
Ayroldi di Molfetta è l'arbitro designato per Sassuolo-Napoli, gara della prima giornata in programma sabato 23 agosto alle 18.30. L'altro anticipo delle 18.30, quello tra Genoa e Lecce sarà diretto da Massa di Imperia, mentre la sfida tra Milan e Cremonese delle 20.45 sarà arbitrata da Collu di Cagliari. Marcenaro di Genova è stato desigrato per Juve-Parma (domenica 24/8, ore 20.45) mentre La Penna di Roma 1 per il posticipo di lunedì sera tra Inter e Torino
GENOA-LECCE (sabato 23/08 h. 18.30)
MASSA
COSTANZO-BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
SASSUOLO-NAPOLI (sabato 23/08 h. 18.30)
AYROLDI
LO CICERO-YOSHIKAWA
IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
MILAN-CREMONESE (sabato 23/08 h. 20.45)
COLLU
DI GIOIA-MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ROMA-BOLOGNA (sabato 23/08 h. 20.45)
ZUFFERLI
MONDIN-MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI-FIORENTINA (domenica 24/08 h. 18.30)
SOZZA
FONTEMURATO-BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO-LAZIO (domenica 24/08 h. 18.30)
MANGANIELLO
MELI-ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA-PISA (domenica 24/08 h. 20.45)
ARENA
PALERMO-POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS-PARMA (domenica 24/08 h. 20.45)
MARCENARO
SCATRAGLI-ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE-H. VERONA (lunedì 25/08 h. 18.30)
TREMOLADA
MORO-CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER-TORINO (lunedì 25/08 h. 20.45)
LA PENNA
DEI GIUDICI-CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI