1) DAVID PLATT (Sampdoria)

Esordio il 20 dicembre 1998 a 32 anni e 193 giorni



A un'età in cui la maggior parte dei giocatori pensa ancora al campo, l'inglese fu scelto dalla Sampdoria per sostituire Luciano Spalletti, esonerato. Con Platt, in panchina, Giorgio Veneri, allenatore con patentino: esordio contro il Milan (2-2) e dimissioni dopo appena 6 gare (3 pareggi e 3 sconfitte), con Spalletti richiamato in panchina. Platt, invece, firmerà con il Nottingham Forest in qualità di giocatore-allenatore: troppo forte il richiamo del campo a quella età...