Il successo al 94’ contro il Lecce è il decimo in carriera per l’allenatore piacentino a tempo scaduto. Dalla stagione 2015/16, ovvero da quando Inzaghi allena in Serie A, nessun altro tra i suoi colleghi è riuscito a fare meglio di lui in questa particolare statistica

SERIE A, LA PRIMA GIORNATA È STORICA: ECCO PERCHÈ