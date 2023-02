A segno contro la Lazio, Zappacosta ha realizzato il gol numero 101 dei difensori della Dea nell'era Gasperini. Si tratta di un record in Europa dalla Serie A 2016/17, quando iniziò l'avventura dell'allenatore a Bergamo. Ricordate tutti i difensori-bomber nerazzurri? E quanto hanno inciso in ogni campionato? Eccoli stagione per stagione

LAZIO-ATALANTA 0-2, GOL E HIGHLIGHTS