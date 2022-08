Obiettivo annunciato, il Bologna vuole raggiungere quota 50 punti nel prossimo campionato. Dopo una stagione tranquilla, il club rossoblù per la quinta stagione consevutiva punta su Mihajlovic, sempre alle prese con le cure per la sua malattia. Diverse cessioni importanti, Theate e Hickey su tutte, ma anche l'arrivo di giovani interessanti come Cambiaso e Ferguson. Dalla rosa alla formazione-tipo, fino al calendario e non solo: tutto quello che c'è da sapere sul Bologna 2022-2023