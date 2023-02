Con la rete messa a segno contro l'Empoli, il centravanti nigeriano continua a frantumare record con la maglia del Napoli: è il primo a segnare in 8 gare consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, cioè dalla stagione 1994/95. Il suo è un primato in maglia azzurra, ma quello generale di gol consecutivi in Serie A è condiviso da CR7, Quagliarella e Batistuta ed è ancora lontano, anche se non inarrivabile...

EMPOLI-NAPOLI 0-2: GOL E HIGHLIGHTS