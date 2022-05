1/15 ©Getty

LA PARTITA - Un 1-0 in casa contro il Messina. In panchina Fabio Capello, gol partita di Alex Del Piero. Chiellini entrò in campo (già col numero 3 che lo accompagnerà per tutta la carriera) al posto di Nedved. Lui l'ha detto dopo la finale di Coppa Italia: "Mi piacerebbe rimanere e fare il dirigente", come l'uomo che sostituì quel giorno.



E gli altri che fine hanno fatto?

CHIELLINI ANNUNCIA L'ADDIO: "MA MI PIACEREBBE FARE IL DIRIGENTE"