Non basta procurarsi le famose "chiare occasioni da gol": bisogna poi saperle tramutare in rete. Nella classifica degli attaccanti più "spreconi" della Serie A, tanti nomi illustri, con Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic che falliscono il 50% delle palle-gol. Ma in vetta c'è chi ne ha sfruttate appena 3 su 18. Ecco la classifica, dai più precisi fino al podio degli sciuponi (dati Opta)