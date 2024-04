La certezza è il primato dell'Inter, ma come cambierebbero gli equilibri se le partite fossero finite al 90° senza minuti di recupero? Il Bologna scavalcherebbe la Juve sul podio, Fiorentina con due posizioni in più verso l'Europa. In coda Cagliari e Sassuolo scambierebbero le proprie posizioni. Paradossale il caso dell'Udinese: battuti dalla Roma all'ultimo respiro, i bianconeri avrebbero 7 punti in più! (dati Transfermarkt)

