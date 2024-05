Tanta spesa sul mercato, tanti milioni nelle valutazioni Transfermarkt ma pochissime partite in stagione. La classifica (di Transfermarkt) prende in considerazione i giocatori dei top campionati con almeno 40 milioni di valore, ordinandoli per minor numero di partite giocate. Primato per lo sfortunatissimo Romeo Lavia del Chelsea: valutato 40, pagato 62 e in campo appena mezz'ora

