Vi ricordate dove era due anni fa il Como?

Approdati in Serie B, l’obiettivo iniziale della stagione 2021-22 è quello di “mantenere la categoria”; è evidente però che il club abbia già ambizioni superiori. Il Como chiude al tredicesimo posto con una salvezza mai in discussione e prosegue nel proprio percorso di crescita, ponendo le basi per la successiva scalata.



Nell’estate del 2022 arriva a Como Cesc Fabregas, campione del mondo con la Spagna nel 2010, ex giocatore di Arsenal, Barcellona e Chelsea. Il centrocampista entra nel progetto anche come azionista, portando con sé esperienza internazionale e prestigio. La stagione però è al di sotto delle attese dei tifosi. Dopo un avvio complicato, Gattuso lascia la panchina e viene sostituito da Moreno Longo e alla fine il Como conclude nuovamente al tredicesimo posto. Attorno alla squadra, però, c’è un progetto societario che continua a crescere. La proprietà investe anche nelle strutture e nel settore giovanile, il "modello Como" inizia a incuriosire: è così che attirerà anche giocatori dal passato importante o di prospettiva, un mix perfetto su cui si baserà la futura squadra pronta a stupire.



2021-22 – Serie B

13° posto

Undici-tipo: Gori, Vignali, Varnier, Scaglia, Cagnano, Iovine, Arrigoni, Bellemo, Parigini, Gliozzi, Cerri

Allenatore: Giacomo Gattuso

2022-23 – Serie B