Vi ricordate dove era due anni fa il Como?come è cambiato
Introduzione
Dopo il 9-1 al Lens in Champions, il Como ha immediatamente una nuova occasione per continuare a sognare in grande. Domenica alle 18 (in diretta su Sky) la squadra di Fabregas affronta l’Inter a San Siro, con la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcare i nerazzurri in classifica. Sarebbe l’ennesimo piccolo grande passo di una società che non si pone più limiti. E pensare che è iniziato tutto dalla Serie D, dove il Como giocava fino a sette anni fa…Appena due anni fa, invece, era quindicesimo in Serie A, con 9 punti in 11 giornate.
Come è avvenuta la scalata? Salendo un gradino alla volta, aggiungendo sempre qualcosa, migliorando passo dopo passo. Ecco le tappe fondamentali, stagione per stagione.
Quello che devi sapere
La ripartenza dalla Serie D dopo il fallimento
Una scalata impressionante in meno di dieci anni, passata attraverso tre promozioni, una nuova proprietà, investimenti importanti e la costruzione di un progetto ambizioso. Ma anche un'importante accelerata negli ultimi due anni, come vedremo, con una risalita vertiginosa.
Per capire la portata dell’impresa del Como bisogna tornare all’estate del 2017 quando, dopo il fallimento della vecchia società e la mancata iscrizione alla Serie C, il club viene rifondato con il nome di Como 1907 e ammesso in sovrannumero al campionato di Serie D. Una (ri)partenza da zero. La prima stagione si chiude con un secondo posto nel girone A e la vittoria dei playoff contro il Chieri, ma non basta per ottenere immediatamente la promozione.
2017-18 - Serie D
- 2° posto nel girone
- Undici tipo: Kucich, Anelli, Adobati, Bova, Di Jenno, Bovolon, Fusi, Gentile, Bradaschia, Gabrielloni, Molino
- Allenatore: Andreucci
2018/19: la promozione in C e l'arrivo degli Hartono
La stagione successiva (2018-19) è quella della prima vera svolta. Il Como domina il girone B della Serie D, conquistando il primo posto e la promozione in Serie C: campionato vinto con 89 punti, tra i protagonisti della promozione c’è Alessandro Gabrielloni, trascinatore con i suoi 13 gol. Ma anche fuori dal campo, nel frattempo, sta succedendo qualcosa di molto importante. Il 4 aprile 2019 il Como viene acquistato da SENT Entertainment, società britannica di media e intrattenimento dietro la quale c’è l'indonesiana Diarum di proprietà dei fratelli Hartono, che avvia un progetto di investimenti e sviluppo destinato a portare la squadra molto in alto...
Il biennio 2019-2021 e la promozione in Serie B
Il ritorno tra i professionisti, nella stagione 2019-20, non è semplice anche perché il campionato viene condizionato dall’emergenza Covid, che porta alla sospensione definitiva della stagione. Il Como chiude al tredicesimo posto, conquistando la salvezza ma senza riuscire a inserirsi nella lotta al vertice. La stagione 2020-21 è quella della seconda promozione in tre anni. Il Como parte con Marco Banchini in panchina, per poi (dopo un avvio complicato) cambiare allenatore e affidare la squadra a Giacomo Gattuso. Il Como risorge, conquista il primo posto nel girone A della Serie C e la promozione diretta in Serie B. Alessandro Gabrielloni continua a essere uno dei riferimenti offensivi, mentre tra i protagonisti della stagione ci sono anche giocatori come Alessandro Bellemo e Alberto Cerri.
2019-20 – Serie C
- 13° posto
- Undici tipo: Facchin, Bovolon, Solini, Toninelli, Loreto, Bellemo, Raggio Garibaldi, Marano, Ganz, Gabrielloni, Peli.
- Allenatore: Marco Banchini
2020-21 – Serie C
- 1° posto, promozione in Serie B
- Undici-tipo: Facchin, Vignali, Solini, Bertoncini, Crescenzi, Iovine, Arrigoni, Bellemo, Ciciretti, Gatto, Gabrielloni
- Allenatori: Marco Banchini e Giacomo Gattuso
Il biennio 2021-2023 e l'arrivo di Fabregas (a centrocampo)
Approdati in Serie B, l’obiettivo iniziale della stagione 2021-22 è quello di “mantenere la categoria”; è evidente però che il club abbia già ambizioni superiori. Il Como chiude al tredicesimo posto con una salvezza mai in discussione e prosegue nel proprio percorso di crescita, ponendo le basi per la successiva scalata.
Nell’estate del 2022 arriva a Como Cesc Fabregas, campione del mondo con la Spagna nel 2010, ex giocatore di Arsenal, Barcellona e Chelsea. Il centrocampista entra nel progetto anche come azionista, portando con sé esperienza internazionale e prestigio. La stagione però è al di sotto delle attese dei tifosi. Dopo un avvio complicato, Gattuso lascia la panchina e viene sostituito da Moreno Longo e alla fine il Como conclude nuovamente al tredicesimo posto. Attorno alla squadra, però, c’è un progetto societario che continua a crescere. La proprietà investe anche nelle strutture e nel settore giovanile, il "modello Como" inizia a incuriosire: è così che attirerà anche giocatori dal passato importante o di prospettiva, un mix perfetto su cui si baserà la futura squadra pronta a stupire.
2021-22 – Serie B
- 13° posto
- Undici-tipo: Gori, Vignali, Varnier, Scaglia, Cagnano, Iovine, Arrigoni, Bellemo, Parigini, Gliozzi, Cerri
- Allenatore: Giacomo Gattuso
2022-23 – Serie B
- 13° posto
- Undici-tipo: Ghidotti, Vignali, Odenthal, Scaglia, Ioannou, Iovine, Bellemo, Arrigoni, Fabregas, Cutrone e Cerri
- Allenatori: Giacomo Gattuso e Moreno Longo
2023/24: la promozione in A e Fabregas in panchina
La stagione 2023-24 è quella del capolavoro. Longo viene esonerato nel novembre 2023 e sostituito da Osian Roberts. Fabregas, intanto, comincia a lavorare nello staff tecnico, diventando allenatore ad interim della squadra e una figura centrale del progetto. La promozione in Serie A arriva all’ultima giornata, il 10 maggio 2024, grazie al pareggio (1-1) con il Cosenza e alla contemporanea sconfitta del Venezia, che vale il secondo posto finale in campionato e il ritorno nella massima serie dopo ventun anni di assenza.
2023-24 – Serie B
- 2° posto, promozione in Serie A
- Undici-tipo: Semper, Iovine, Goldaniga, Barba, Ioannou, Bellemo, Da Cunha, Verdi, Cutrone, Strefezza, Gabrielloni
- Allenatori: Moreno Longo, Cesc Fabregas, Osian Roberts
2024/25: arriva Nico Paz. Ma l'inizio è da incubo
Nella stagione 2024-25 l’ulteriore salto di qualità, perché il Como neopromosso non si limita a cercare la salvezza. Fabregas diventa ufficialmente l'allenatore e prosegue nel suo lavoro sul campo, la società continua a investire: arrivano Nico Paz e Assane Diao, oltre a campioni come Sergi Roberto e Alvaro Morata. La squadra cresce progressivamente fino a trovare un’identità precisa, chiudendo il campionato al decimo posto. Nico Paz è la grande rivelazione del campionato, Fabregas uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama europeo.
Non mancano le difficoltà, se pensiamo che a novembre 2024 il Como perdeva a Empoli ed era quindicesimo in A con 9 punti in 11 giornate. Esattamente due anni dopo, sarà quarto nella classifica del girone unico di Champions...
2024-25 – Serie A
- 10° posto
- Undici-tipo: Reina, Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Strefezza, Nico Paz, Fadera, Douvikas
- Allenatore: Cesc Fabregas
2025/26: la qualificazione in Champions League
Stagione 2025-26, ancora un salto straordinario. Il Como è stabilmente nelle posizioni per un piazzamento in Europa e arriva addirittura a giocarsi un posto in Champions League all'ultima giornata. Il 24 maggio 2026 il Como vince 4-1 sul campo della Cremonese mentre il Milan perde in casa con il Cagliari. È un risultato storico per il Como, che per la prima volta nella sua storia il club si qualifica alla Champions League. Una squadra che appena nove anni prima giocava in Serie D si ritrova così tra le migliori quattro del campionato italiano. Un’impresa resa ancora più significativa dal fatto che il Como era tornato in Serie A soltanto due stagioni prima.
2025-26 – Serie A
- 4° posto, qualificazione in Champions League
- Undici-tipo: Butez, Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Diao, Nico Paz, Jesus Rodriguez, Douvikas
- Allenatore: Cesc Fabregas
2026/27: il 9-1 in Champions e adesso l'Inter
Ed ecco la stagione che segna il coronamento di un percorso straordinario: il Como debutta in Champions League il 10 settembre 2026 battendo il Lipsia 4-1, poi scrive la storia il 4 novembre, nella trasferta contro il Lens: 9-1, la vittoria più larga mai ottenuta da una squadra italiana in una competizione europea e il successo in trasferta con il maggior numero di gol segnati nella storia della Champions League. Quarto in classifica in Champions, quarto in classifica in campionato, dove potrebbe regalarsi anche un clamoroso sorpasso dopo Inter-Como
2026-27 – Serie A e Champions League
- Undici-tipo: Butez, Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, Da Cunha, Nico Paz, Baturina, Douvikas
- Allenatore: Cesc Fàbregas