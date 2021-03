28/38 ©LaPresse

CR7 NON BASTA, CON L'AJAX ARRIVA L'ELIMINAZIONE - E capitano Dybala lo sarà anche contro l'Ajax. In Europa la Juve supera gli ottavi grazie a una super tripletta di Ronaldo contro l'Atletico (con Dybala in panchina). L'argentino gioca dunque solo 15' dell'andata con gli olandesi e il primo tempo del ritorno, prima di uscire per infortunio. Per i bianconeri arriverà l'eliminazione.