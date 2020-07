4/22

SIMONE MURATORE (Juventus) - classe 1998, esordio in Juve-Lecce



Coi bianconeri ha giocato con la formazione Under 23 in Serie C. L'Atalanta ha acquistato questo centrocampista centrale pochi giorni dopo l'esordio in A. E prima ancora era arrivato quello in Champions contro il Leverkusen.