Dopo l'ultima stagione da grande protagonista, la Fiorentina punta a ripetersi con l'obiettivo di fare addirittura meglio dello scorso campionato terminato al 7° posto e con la qualificazione alla Conference League. I viola ripartiranno da Italiano, che ha rinnovato e che avrà a disposizione nuovi giocatori come Jovic e Dodò. Partito Torreira, a centrocampo ecco Mandragora mentre in porta c'è Gollini. Dalla rosa alla formazione-tipo, fino al calendario e non solo: quello che c'è da sapere sulla Fiorentina 2022-2023