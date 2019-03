7° posto - Gabriel Batistuta. Quanti +3 ci siamo persi.... Esordio in Juventus-Fiorentina del primo settembre 1991 quando ancora il 'fanta' non riempiva quasi tutto il nostro weekend. Al suo ritorno in Serie A, stagione 1994-1995 fu l'unico nella storia a mandare in tilt l'algoritmo del prezzo. In quell'annata, Batigol segnò nelle prime 11 gare. Il computer, di giornata in giornata, rielaborava il suo prezzo (come quello di tutti gli altri) in base alle prestazioni in campo. Dopo essere arrivato a valere 99 crediti, il cervello elettronico si bloccò perchè non era prevista dal sistema la tripla cifra! Il suo 'fantatotale' in termini di gol fu di 155