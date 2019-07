Giornata di lavoro nel segno della pioggia per il Napoli. La squadra azzurra, infatti, è stata costretta a interrompere la seduta pomeridiana per via di un fortissimo acquazzone che si è abbattuto su Dimaro. I giocatori e lo staff tecnico, con Carlo Ancelotti in testa, sono subito rientrati in albergo sotto il diluvio. Allenamento interrotto in anticipo e appuntamento al giorno dopo…

