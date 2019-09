FEDERICO CHIESA (Fiorentina) – SCONSIGLIATO - L’esterno viola è ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato. In una Fiorentina in continua evoluzione una delle sicurezze di formazione è proprio il figlio di Enrico. Chiesa si ‘sbatte’ sempre e la sua generosità in campo è spesso premiata da buon voti in pagella ma contro la Juventus è sempre complicato. I bianconeri hanno concesso 3 gol ma due sono arrivati su palla inattiva (dove Chiesa non spicca per l’apporto di +3). La spinta di Danilo potrebbe costringerlo a ripiegare molto frequentemente lasciando forse qualche spazio in ripartenza. Per il resto non si preannuncia una gara semplice per lui che, lo ricordiamo, non ha ancora avuto molte chiare occasioni da rete fin qui in campionato