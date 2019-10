Il 6 ottobre 2019 diventa una data storica per l’Atalanta: ecco il ritorno nel proprio stadio, casa rinnovata che risponde al nome di Gewiss Stadium. E nel 3-1 al Lecce, terza vittoria di fila per la squadra di Gasperini che vola in Serie A, c’è il contributo della nuova Curva Nord inaugurata per l’occasione: travolgente il settore da 9mila posti, un muro in stile britannico che trascinerà i nerazzurri in futuro